Charleroi: un premier bilan après un an d'action du projet "Chemin'on" qui accompagne les jeunes parents

"Nos services opèrent une analyse des profils et des attentes, rapporte Jessica Libert. En fonction des compatibilités, nous effectuons un matching. Une sorte de Tinder", sourit-elle. Actuellement, 12 familles comptant 29 enfants sont accompagnées. Ce sont le plus souvent des mamans seules, mais il y a aussi des couples (lire ci-contre). L’âge des enfants oscille entre zéro et six ans.

L’action ne se limite pas aux plus jeunes

Coordinatrice du projet, Sylvie Legrand souligne qu’il ne s’agit pas forcément de bébés. "Conseils, écoute, empathie, pause pour souffler, soutien dans le quotidien, les démarches, les difficultés, les imprévus: chaque fa mille vient avec ses propres besoins. Nous fonctionnons selon un modèle de poupées russes avec une famille enveloppée par un ou une coéquipière, puis un binôme de travailleurs sociaux", explique Najoua Fattah, responsable adjointe au plan de participation.

Une sélection rigoureuse a été mise en place pour les bénévoles. Durant la première année, Chemin’on a surtout œuvré à se faire connaître. "Nous avons contacté 212 services et opérateurs professionnels, ainsi que des écoles. Soixante-six présentations ont été organisées, 92 opérateurs ont reçu un descriptif de notre projet", observe le président du CPAS, Philippe Van Cauwenberghe. Des centaines de flyers ont été distribués, la communication a été assurée tous azimuts. "Au bout du compte, 67 candidats bénévoles nous ont appelé, 61 ont postulé via la pla teforme de volontariat Give a day. Au terme d’un examen de chaque situation, nous avons recruté 15 coéquipiers et coéquipières dont 12 sont déjà actifs."

Dans le même temps, 32 familles se sont manifestées, soit envoyées par des services, tels que les plannings familiaux, les consultations du nourrisson, les hôpitaux ou les antennes du CPAS, soit de leur propre initiative. L’ONE est rapidement devenu un partenaire privilégié du projet. Enfin, parmi les familles orientées, 20 étaient bénéficiaires du revenu d’intégration, ce qui prouve le lien qui était pressenti entre pauvreté et besoin d’accompagnement parental. "Cela confirme surtout la pertinence de notre projet Chemin’on", conclut Philippe Van Cauwenberghe, le président du CPAS de Charleroi.