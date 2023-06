Pour les cours de langues, donnés au sein de l’ECEPS Langues, abrité à l’athénée Solvay, un constat malheureux s’impose, après quelques jours d’épreuves écrites et orales: "Il est trop tôt pour chiffrer le phénomène mais nous avons l’impression qu’il y a beaucoup plus d’abandons avant les examens que d’habitude, cette année. Des professeurs m’ont interpellé sur ce phénomène, en cours d’anglais, en italien, en espagnol, entre autres" , résume la directrice Nathalie Henry.

On le rappelle, les cours de langues en promotion sociale ne constituent pas une formation qualifiante, ils n’en sont pas inutiles pour autant: "Nous avons beaucoup d’adultes qui viennent suivre des cours pour leur propre agrément mais nous avons aussi des étudiants qui cherchent à améliorer leurs connaissances et des demandeurs d’emplois qui pourront ajouter une langue étrangère à leur CV". Surtout, l’ECEPS Charleroi Langues propose deux cours qui rayonnent bien au-delà de la métropole: des classes de chinois et de japonais. "C’est sûr, du chinois et du japonais, il n’y en a quasiment que chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles et nous sommes, c’est certain, la seule structure qui propose des cours dans ces deux langues jusqu’au 6e niveau", souligne la directrice, avant de revenir aux possibles raisons de ces abandons constatés.

Nathalie Henry voit principalement trois possibilités: "Il peut s’agir, avant tout, d’adultes qui ont une vie professionnelle et familiale très chargée et qui doivent poser des choix drastiques. Certains peuvent aussi manquer de confiance et ressentir de petits traumatismes qui remontent des examens vécus à l’enfance. Enfin, plus simplement, il y a des personnes qui se disent que suivre les cours, c’est sympa mais que passer les examens, ça l’est moins".

Mais la directrice insiste: "Ces gens n’ont pas en tête que s’il n’y a pas de sanction immédiate, il y a quand même des conséquences à ne pas présenter du tout ses examens: si ces personnes veulent reprendre des cours ou continuer à la rentrée prochaine, elles retombent en toute fin de liste pour les inscriptions à venir. Et, en promotion sociale, rien n’est jamais acquis, nous devons réévaluer l’offre de classes selon la demande de cours, chaque année !". Bref, ne pas présenter du tout ses examens, c’est risquer de ne pas avoir de place pour se réinscrire en septembre.