Du basket en 3x3 cet été, le retour de Charleroi in the sky

Le 3 x3 est un sport spectaculaire définitivement installé dans les esprits des sportifs. Pour cette 2e édition, le tournoi garde son principe de base : trois manches et un grand rendez-vous final, joué entièrement sur des terrains de basket de rue. Contrairement à l’an dernier où elle avait eu lieu en mai, elle vient cette année renforcer l’offre d’été de sport gratuit pour les jeunes carolos, puisqu’elle réunira les “ballers” les plus passionnés en juillet et lors de la finale du mois d’août.

“Bball in the sky”, organisateur d’événements autour de la balle orange, propose à nouveau un tournoi rythmé par la musique, le street art et le sport en collaboration avec la Ville de Charleroi.

“Nous sommes très heureux d’être de retour à Charleroi. L’an dernier, le succès de l’événement a dépassé nos plus belles espérances. Il est vrai que l’on y avait été fort, puisque 4 terrains étaient ornés de fresques street art dans les districts de Charleroi, ” explique Mehdi Ould Kherroubi Hacine-Bey, responsable de Bball in the sky. “Le sport est un vecteur unique de cohésion sociale dans les quartiers et le basket y est très populaire. On continue ici à développer la culture streetball.”

“On retourne sur les terrains de la Cité parc à Marcinelle et du Marabout à Gilly. Bball in the sky c’est du sport avant tout mais l’objectif est aussi de rendre les terrains de basket extérieurs plus praticables et de les embellir en y apposant de véritables œuvres de street art. Cela marquera les esprits à Dampremy (parking du CEME) et à Ransart, près du complexe, où le service voirie a déjà fait un gros boulot d’asphaltage. Il reste 100 % gratuit pour les Carolos et les habitants de la périphérie. Nous poursuivons notre politique de démocratisation du sport et cette année, l’opération sera dédoublée avec une finale qui sera ni plus ni moins qu’une qualification pour l’étape ultime avant le World Tour de basket 3x3 de la FIBA”, se réjouit l’échevin des Sports et de la Jeunesse, Karim Chaïbaï.

Au programme, trois manches qualificatives les :

SAMEDI 15 JUILLET : 11h-18h

Rue de l’Asie. MARCINELLE

Inscriptions : https://play.fiba3x3.com/events/522ab1f8-b79d-4d9f-b131-0052cec4ccb5

VENDREDI 21 JUILLET : 11h-18h

Rue des Français. DAMPREMY (CEME)

Inscriptions : à suivre sur https://www.instagram.com/bballinthesky/

MARDI 27 JUILLET : 11h-18h

18 rue Wautelet. GILLY

Inscriptions : à suivre sur https://www.instagram.com/bballinthesky/

Et une finale :

SAMEDI 05 AOUT : 10h-21h

20, rue Tantenne, RANSART

Toutes les infos : à suivre sur https://www.instagram.com/bballinthesky/