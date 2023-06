Il “éventre sans raison” un ami sur un parking de Lambusart: 10 ans de prison pour Jihad

L’arme, utilisée pour dépecer des bêtes dans le monde de la chasse, a éventré le jeune homme. La blessure était telle que les organes d’Hassan étaient visibles sous ses vêtements ! Juste après le coup de couteau, Hassan s’est enfui du parking où lui et ses copains (dont Jihad) avaient l’habitude de se réunir. L’homme blessé a trouvé refuge dans une boulangerie alors qu’il était poursuivi par son agresseur.

Pas de préméditation

Auditionné par la police, Jihad a décrit une journée classique : “Je me suis levé à 10 heures, j’ai déjeuné et puis je suis sorti me balader à 15 h 30 avec le véhicule de maman. Puis j’ai vu Hassan et je lui ai mis le coup de couteau”. Face à la justice, Jihad avait affirmé que “rien ne devait se passer comme ça.” “Hassan est sorti de sa voiture et je me suis senti menacé.”

Les faits, initialement qualifiés en tentative d’assassinat (avec préméditation), ont été requalifiés en tentative de meurtre. Pour le tribunal correctionnel, le geste de Jihad n’était pas préparé.

Pour le substitut Vervaeren, c’était bien le cas notamment à cause des recherches effectuées par Jihad sur internet : “En mai, il y a eu des recherches pour l’acquisition d’un couteau. En juin, ce fut des recherches sur les coups de couteau dans le foie, dans la gorge. Il s’est aussi intéressé à l’instinct “killer” ou encore aux crimes à l’arme blanche.”

Comme requis par le parquet, Jihad a écopé de la peine de prison requise : 10 ans de prison.