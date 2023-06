Le 13 octobre dernier, une perquisition sur place a permis l’interpellation de Klajdi et la découverte de 3 chambres de culture de cannabis. Klajdi avait admis son implication dans la culture de cannabis en tant que jardinier. Et ce dernier avait décrit le propriétaire de la maison. “C’est un certain Rocco avec des cheveux longs qui est le propriétaire des lieux. ”

Et c’est un homme correspondant étrangement à cette description qui a fait face au tribunal correctionnel. Mais Rocco jure ne connaître personne dans le dossier et n’avoir absolument rien à voir avec cette plantation de cannabis. Toutefois, celui qui a formé opposition au jugement admet avoir été une fois à la maison de la rue Paul Janson. “Il n’y avait pas de culture sur place”, précise Rocco. Pour la défense, rien dans le dossier ne prouve que Rocco est à l’origine de l’installation de la plantation de cannabis et il n’est même pas le proprio des lieux!

Du côté du parquet, on reste convaincu de la culpabilité de l’opposant malgré ses dires. Ce dernier s’est proposé au propriétaire pour gérer ses biens depuis 2021, sans oublier la présence de photos des compteurs électriques trafiqués de la maison dans le GSM de Rocco. “Et c’est le propriétaire lui-même qui a dénoncé une consommation anormale d’électricité au sein de sa maison”, ajoute le substitut Verbrigghe.

Jugement le 29 juin.