Avant d’arriver sur les rayons de l’une de leurs 28 boutiques réparties dans toute la Wallonie et à Bruxelles s’opère un vrai travail de fourmi.

Si au départ Terre récupérait essentiellement le papier, les métaux et les batteries. Aujourd’hui c’est la récupération de textiles qui est privilégiée. “Nous récoltons chaque année quelque 19 000 tonnes de textiles dans toute la Wallonie”, explique Simon Lepage, Directeur du site couillettois.

Avant d’être remis dans le circuit c’est un long processus qui s’opère. Les vêtements que ne désirent plus les particuliers sont amenés dans des bulles estampillées Terre. Il y en a 2 500 réparties en Wallonie et à Bruxelles. 25 camions sillonnent chaque jour les routes afin de récolter les vêtements. “Pour un meilleur fonctionnement nous demandons aux personnes qui mettent les vêtements dans les bulles de les placer d’abord dans des sacs. ”

Une fois amenés dans l’entrepôt de Terre C’est au tour des “trieurs” d’entrer en action. “Tous les sacs sont ouverts et chaque vêtement est minutieusement scruté pour juger de son état. Hélas, il arrive que des personnes confondent nos bulles avec une poubelle. Nous recevons des sacs contenant des vêtements sales, déchirés ou mouillés voire moisis. Cela est dommageable car nous perdons un temps précieux à nous occuper de tout cela. ”

Au terme du tri manuel, les vêtements sont classés par catégories. “Les plus belles pièces sont destinées à nos magasins, les pièces en moins bon état sont envoyés en Afrique ou au Pakistan et ce qui n’est vraiment plus utilisable est destiné au recyclage. ”

Sur l’ensemble des pièces reçues 50 % sont destinés à l’export, 30 % pour recyclages, 15 % sont des déchets et seulement 5 % trouveront place en magasin.

Malgré ce faible pourcentage, l’enthousiasme du directeur reste de mise. “Nous sommes malgré tout heureux de répondre pleinement à une démarche économique réfléchie. Grâce à notre action nous permettons de rejoindre les différents souhaits des clients. Certains viennent chez nous par démarche écologique, d’autres aiment chiner et trouver la belle pièce vintage. Acheter des vêtements de seconde main permet de ne pas en refabriquer. Même s’il s’agit de seconde main, nous sommes attentifs aux différentes tendances de mode et bien entendu nous fournissons nos magasins en fonction des saisons. Nous avons aussi l’opportunité d’engager quelque 250 travailleurs. ”