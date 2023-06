S’habiller en seconde main, c’est tendance!

Derrière ce phénomène, il y a parfois la volonté de faire des bonnes affaires et d’économiser – les temps sont durs – mais il y a aussi une tendance de plus en plus prononcée à ne pas s’engager dans une “logique de marché” où du tissu, un matériau normalement noble, parcourt des milliers de kilomètres en bateau, parfois exploite des femmes voire des enfants dans des pays éloignés pour être manufacturé, voire surconsomme de l’eau (l’or bleu) dans une période où sa rareté se fait de plus en plus ressentir. Ce qui est souvent dénoncé comme de la “fast fashion”. Que ça soit pour des raisons économiques ou écologiques – ou les deux – le seconde main gagne en puissance.

À Charleroi, il y en a pour tous les goûts, même si on n’a pas de “Petits riens”, une des références en la matière.

On retrouve ainsi de nombreuses vestiboutiques d’associations diverses, comme la Croix-Rouge (centre-ville, Monceau-sur-Sambre, Jumet) ou Saint-Vincent-de-Paul (Marchienne-au-Pont) qui vise à assurer à toutes et à tous un accès à des vêtements ou encore Oxfam (ville basse, Marcinelle, Gilly) qui met à disposition des vêtements pour un petit prix en faisant appel à des bénévoles et où le profit part financer des campagnes humanitaires. Il y a aussi l’asbl Terre (ville haute, rue de la Régence) qui tient sa boutique de seconde main.

Il y a également des boutiques, comme celles de Jipex (près de Rive Gauche), où on retrouve une sélection de vêtements et de linge de maison, ou en ligne – même si apparemment un local est en préparation – avec Sans allure (Marchienne-au-Pont).

Pour tous les goûts, vous disait-on, y compris le luxe. Chez Troc’inn (rue de Montigny) on retrouve par exemple une sélection de grands créateurs de mode, parfois à des prix fous mais bien inférieurs pourtant au prix d’achat. Chez Raw&Retail, qui a récemment ouvert rue Dupret, on propose aussi des pièces uniques ou historiques, comme des blousons d’aviateurs de la seconde guerre mondiale. Il y a aussi Entourloop, à Nalinnes, qui part plutôt sur de la location pour toujours renouveler sa garde-robe.