Trois sociétés de la Madeleine deviennent "royales"

Pour cette exposition, le photographe Daniel Vanderaveroet a décidé de se focaliser sur trois sociétés bien précises : les Monténégrins, les Archers de Heigne et les Tuniques Bleues. Ce choix a été pensé car ces trois sociétés ont obtenu l’appellation de Sociétés Royales ce qui veut dire qu’elles ont au moins 50 ans d’existence.

Chaque année, c’est un thème différent qui est abordé. On aura déjà pu découvrir des clichés mettant en avant les femmes dans la Madeleine, les enfants ou encore les chevaux.

L’importance de la Marche de la Madeleine et la fidélité des sociétés qui y participent ne sont plus à démontrer. Sur les 47 sociétés présentes on ne compte pas moins de 31 sociétés qui portent également l’appellation Royale.

Cette année il flottera sur l’exposition une atmosphère particulière suite au décès annoncé ce vendredi de Jean-Claude Payen, Général emblématique de la Madeleine.