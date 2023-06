Un septuagénaire périt dans l’incendie de sa maison

L'habitation a rapidement été la proie des flammes. L'origine du sinistre reste à ce stade inconnue. ©Fabian Van Hove

Au cours de l'intervention, à l'aube, au moyen notamment de l'auto-échelle, le feu ayant percé le toit. ©Fabian Van Hove

Au lever du jour, les pompiers s'activaient encore à asperger d'eau l'habitation sinistrée, réduite à une carcasse fumante. ©Fabian Van Hove

Le feu s’est rapidement propagé. À l’arrivée des pompiers, il n’y avait déjà plus rien à faire pour sauver quoi que ce soit. la maison était la proie des flammes. ©- Fabian van hove

Une équipe de la zone de police Brunau a convergé sur place.

Rapidement, un ou deux voisins, aidés de policiers, tentent de secourir l’unique occupant des lieux, un homme né en 1953 et connu du quartier pour être handicapé et ne plus pouvoir aisément se mouvoir. C’est alors qu’une explosion a retenti. Sous l’effet de la chaleur, une bonbonne (de gaz ou d’oxygène) a éclaté.

Ces courageux secouristes seront légèrement blessés par des bris de vitre et des débris. Un des policiers a même été "blasté", soufflé par l’onde de choc.

Deux ambulances et deux véhicules du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) ont pris en charge les blessés pour les conduire en milieu hospitalier. Ce samedi matin, l’un d’eux avait déjà regagné son domicile ainsi que le policier "blasté".

Le parquet a dépêché sur place un expert afin de déterminer les causes de ce sinistre qui s’est avéré un piège mortel en quelques minutes. Le septuagénaire a été découvert sans vie dans l’habitation calcinée. "Il était au pied d’une des fenêtres de la maison", a précisé la zone de secours.