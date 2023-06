Brocante des quais: entre fortes chaleurs et nuit blanche, les organisateurs tirent un bilan positif de l’édition 2023

L’organisateur travaille déjà aux prochaines éditions

Si Thierry Beugnies est satisfait, il n’hésite pas à se remettre en question. “Comme tout a repris à zéro, il y a bien sûr des choses perfectibles. Certaines choses ne sont pas de notre seule volonté comme les fortes chaleurs qu’il y a eues. Cela a eu pour résultat que la fréquentation du festival de la bière n’a pas été tout à fait celui escompté. Il faut prévoir plus de protection contre le soleil. Nous devons aussi revoir les activités à la rue de Marcinelle. ”

Thierry Beugnies est un organisateur plus que satisfait qui garde la tête sur les épaules. ©D.R.

Bien que des réunions sont encore à prévoir pour un bilan plus global, Thierry attend impatiemment la prochaine édition. Celle-ci était ce qu’on appelle une édition zéro. Nous, il est prévu que nous organisions les quatre prochaines années. “C’est en travaillant sur le long terme que tout s’améliore encore. Par exemple, pour l’année prochaine il n’est plus utile de refaire les brocantes pour convaincre les gens de venir. Un grand nombre d’entre eux souhaitent revenir et ont déjà marqué leur intérêt en ce sens. ”

Le prochain Big 5 attendu est Quartier d’été du 6 au 30 juillet sur la place de la Digue.