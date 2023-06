Charleroi: William Dunker à travers les souvenirs de deux Carolos qui l'ont bien connu

Chanteur reconnu, en wallon mais pas que, musicien émérite, bluesman hors pair, William Dunker, on le sait, avait aussi été membre du groupe d’humour Les Jules. Ce qu’on oublie plus vite, c’est qu’il a aussi tenté l’aventure du cinéma, notamment dans Au Cul Du Loup, long-métrage sorti en 2011 du carolo Pierre Duculot, qui fut aussi professeur à la haute école Condorcet. "Je connaissais William Dunker par des amis communs, en fréquentant les mêmes établissements, je l’avais souvent rencontré lors de soirées musicales et je savais qu’il était italien par sa maman. Quand est venu le temps de boucler le casting du film, j’ai pensé à lui, car il avait cette faconde à la fois latine, germanique et carolorégienne, pour incarner un patron de pizzeria. Aux répétitions, tout est allé tout seul, il était à l’écoute, extrêmement humble et humain. Mais le premier jour de tournage, quand il a découvert le plateau, ma mise en situation, la présence envahissante des techniciens, il s’est rendu compte que ce n’était pas si facile que ça. Par la suite, il m’avait avoué qu’il avait appris quelque chose, grâce à cette expérience". Si les scènes dans la pizzeria avaient été tournées à Monceau-sur-Sambre, l’importance du rôle tenu par William Dunker l’avait amené à suivre l’équipe sur d’autres lieux de tournage, en Corse. "Et là, se remémore Pierre Duculot avec amusement et émotion, c’est un petit choc. Nous nous installons en Corse, pour les prises de vue, nous attendant, c’est logique, à ce que personne sur place ne nous connaisse. Mais, en fait, plusieurs locaux connaissaient William Dunker, au moins de nom, car au début des années 2000, il avait enregistré une chanson avec le groupe corse I Muvrini".