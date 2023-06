Découvrir les fermes de la région en famille: ces six exploitations vont ouvrir leurs portes ce week-end du 1er et 2 juillet

Dans la région de Charleroi Métropole, six accueilleront les familles pour (re)découvrir les exploitations locales. Visites guidées, ateliers de démonstration (traite, maréchalerie, fabrication de fromage, pressage de fruits), expositions de matériel agricole, dégustation de produits locaux, balades à calèche, rencontres avec des animaux de la ferme (ânes, poneys), jeux pour enfants (grimage, circuits en ballots, châteaux gonflables), ... il y en aura pour tous les goûts ce week-end du 1er et 2 juillet 2023.

La ferme du Champ du Loup à Lobbes (20min de Charleroi), pédagogique par essence, proposera une visite de ses élevages bovins et des cultures de maïs et froment. Juste à côté, à Sars-la-Buissière, la ferme Grignart propose aussi une découverte de la ferme sous forme de jeu, avec des ateliers de soins aux animaux et une démonstration de chiens de troupeau. La ferme de la Courte à Merbes-le-Château (30min de Charleroi), élève moutons, chevaux et volailles, qu'il sera aussi possible de nourrir.

La ferme des Monts à Nalinnes (15min de Charleroi) fait dans la vache laitière, les produits (fromages, yahourt, beurre) et le maréchage de fruits et légumes. De l'autre côté de la N5, la ferme de Raz Buzée à Gerpinnes (15min de Charleroi), habituée à recevoir des familles et des enfants, proposera également des jeux de piste et des contes.

Plus au nord, à Gouy-lez-Piéton, la ferme des Nauwes (20min de Charleroi) proposera la découverte de la fabrication de pain et de bière, ainsi que la culture de laitue en pots avec pas mal de petits jeux familiaux.

> Détail des programme et informations sur www.jfo.be