Face à l’utilisation croissante des outils numériques, une asbl carolo forme les aveugles et les mal voyants

C’est dans cette optique d’inclusion et de recherche d’autonomie qu’œuvre l’asbl Handicap Visuel Formation Emploi située à la Chaussée de Charleroi 1A. Au sein de celle-ci, une dizaine de formateurs dispensent des formations à la carte aux personnes atteintes de handicaps visuels.

Un nouveau bâtiment, c'était trop petit à Courcelles

Ce samedi, l’asbl avait mis les petits plats dans les grands pour inaugurer ce nouveau bâtiment. “Nous avons quitté des bâtiments devenus trop petits à Courcelles pour nous retrouver ici à Montignies-sur-Sambre. Des travaux d’aménagement y ont été réalisés afin que les bénéficiaires puissent évoluer en toute autonomie dans le bâtiment”, explique Souad Bouroua, la directrice.

Même si les locaux sont adaptés et bien pensés, le matériel employé doit répondre à cette même exigence. “Nous disposons de matériel de pointe tant pour les appareils utilisés que pour les logiciels. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être à la page. Toutefois, il faut reconnaître que tout ce matériel spécifique à un certain prix. Il faut par exemple veiller à toujours faire les mises à jour des logiciels que nous employons même si la version précédente est encore valable. Nous ne pouvons pas nous permettre de sauter une année en pensant faire une économie. Lors de la suivante mise à jour il nous faudra tout de même payer la précédente. Le matériel spécifique mais indispensable comme une barre braille coûte quelque 6 000 euros. Cela représente de grosses sommes mais nous n’avons pas le choix. Pour pallier cela nous avons des accords avec des développeurs et des revendeurs qui nous mettent ici le matériel en test. Cela soulage certes mais cela ne change pas le prix pour autant alors que c’est véritablement une nécessité pour la personne.”

Le matériel employé est à la pointe de ce qui se fait de mieux pour une utilisation la plus autonome possible. ©Ngom

Ordinateurs, smartphones, logiciels: il faut pouvoir les utiliser même sans voir

Asbl reconnue par l’Aviq, les formations dispensées ne concernent pas uniquement que la manipulation d’ordinateur. Il y a aussi l’utilisation des smartphones et l’apprentissage de logiciels particuliers. Delphine Arpigny, formatrice, témoigne de l’importance de se tenir à jour dans tous les secteurs. “Nous avons des personnes qui, bien entendu utilisent des traitements de textes mais nous avons aussi des demandes particulières comme former à l’emploi de logiciels de gestion d’éditeur audio. Nous devons nous renseigner sur le logiciel le plus adapté à la personne et le former. Nous avons vraiment un accompagnement personnalisé. ”

Si l’asbl peut aujourd’hui profiter d’un bâtiment spacieux et adapté avec des repères podotactiles, la directrice attire l’attention sur l’environnement proche. “Évoluer dans le bâtiment est une chose mais y avoir accès en est une autre qu’il faut prendre en compte. Nous avons la demande d’aménagements raisonnables au niveau du carrefour tout proche en installant des repères podotactiles ainsi que des plots devant le bâtiment afin d’éviter le stationnement sauvage. Nous avons interpellé la Ville de Charleroi qui ne peut que relayer notre demande puisque ces routes dépendent de la Région”, conclut Souad Bouroua.

Une demande a été introduite de longue date pour un aménagement podotactile au carrefour situé à une dizaine de mètres des locaux de l'asbl. ©Ngom