Le PTB dans le collimateur du MR à Charleroi: "il faut une position claire sur les extrémismes de gauche"

Nicolas Tzanetatos, pourquoi avoir fait inscrire ce point à l’ordre du jour de la séance publique du conseil ?

"Qu’ils soient de droite ou de gauche, les extrémismes et les populismes représentent une menace pour notre démocratie. Les régimes communistes ont commis d’innombrables crimes abominables, entraînant la mort de millions de personnes dans le monde. Cette idéologie va à l’encontre de nos valeurs fondamentales en raison de ses tendances autoritaires et oppressives. Il me semble essentiel de sensibiliser l’opinion et en particulier les jeunes à ces risques. D’autant que certains de nos représentants politiques n’hésitent pas à avoir une parole décomplexée sur le sujet."

Qui visez-vous ?

"Le PTB ! J’ai été choqué d’entendre sa cheffe de groupe à la Chambre, Sofie Merckx, tenir des propos édifiants sur la guerre en Ukraine. Sur le plateau de "Jeudi en prime", elle a répondu au journaliste François De Brigode qui l’interrogeait sur ses préférences qu’elle n’était "ni Zelensky ni Poutine". En d’autres termes qu’elle ne distinguait pas l’agresseur de l’agressé. Avant de confier sur le bout des lèvres qu’elle était quand même avec le président ukrainien. Nous ne pouvons pas laisser passer ! Parce que ce n’est pas la première fois…"

A quels précédents faites-vous allusion ?

"Il y en a plein. Le seul parti qui n’a pas adopté la charte francophone de la démocratie instaurant un cordon sanitaire, c’est le PTB. Il s’est aussi abstenu pour la résolution demandant la libération de l’opposant russe Alexeï Navalny devant le parlement wallon. Le PTB encore n’a pas reconnu la persécution du peuple Ouïghour par la Chine au sein de notre conseil communal, et j’en passe. C’est trop."

Que préconisez-vous ?

"De la clarté. Nous ne pouvons pas faire de la démocratie à la carte, et l’agresseur doit toujours être sanctionné, même s’il est issu d’un régime communiste. Le cordon sanitaire doit s’appliquer à l’extrême gauche comme à l’extrême droite. Le fait que le PTB ne vote pas en faveur d’un cordon sanitaire pour l’extrême droite démontre sa vraie nature. Comme les loups ne se mangent pas entre eux, les extrémistes non plus."

Comptez-vous porter le débat dans d’autres assemblées ?

"Oui. Avec ma collègue MR Diana Nikolic qui siège au parlement wallon, nous allons déposer une proposition de résolution à la Fédération visant à sensibiliser aux dangers de l’extrême gauche comme à ceux de l’extrême droite. Je vais également porter un projet de motion qui ira dans le même sens au conseil communal de Charleroi. Comme Diana l’affirme sans détour, "le PTB veut détruire nos institutions!"

C’est-à-dire ?

"Ses représentants montent dans les sondages avec des discours simplistes, ils mènent en permanence un travail de sape de nos institutions en les décrédibilisant. C’est un réel danger pour notre démocratie. Nous ne pouvons pas faire comme s’il n’existait pas !"