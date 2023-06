Une fusillade non loin du marché dominical : Amine jure avoir visé le sol et ne pas avoir voulu éliminer Mouhamed

Première fois avec une arme

Selon un témoin anonyme, Amine s’est accroupi derrière un véhicule stationné pour sortir son arme et poursuivre Mouhamed avec son fusil à canon scié. “Il visait clairement le second prévenu”, lance le parquet. Un peu plus tard, c’est finalement Mouhamed qui contraint Amine à se réfugier à son domicile en exhibant son pistolet d’alarme. Fort heureusement, cette scène entre “deux cow-boys de rue”, dixit le parquet, n’a pas fait de blessés.

Poursuivi pour une tentative de meurtre, Amine confirme avoir fait feu. Maladroitement, “puisque c’était la première fois que je prenais une arme en main”, tout en visant le sol. Ce qui est contraire aux images de vidéosurveillance recueillies pour les besoins de l’enquête. Pour le ministère public, il s’agit là d’une tentative de meurtre avec une arme procurée la veille auprès d’un ami.

Une réelle crainte

Du côté de Mouhamed, poursuivi lui pour des menaces avec l’arme factice, la prévention n’est pas contestée. “Je savais qu’il me cherchait. Je l’ai vu au loin, avec l’arme et il a tiré en premier en ma direction”, confie le jeune homme. La substitute du procureur estime qu’Amine “est allé à la confrontation” avec son rival. Sept ans de prison sont requis contre ce dernier. Pour Mouhamed, ce sont trois années de prison qui sont sollicitées.

Me Fivez, à la défense d’Amine, est revenu sur le contexte de crainte ressenti par Amine au moment des faits. Les jours précédents, ce dernier a été visé. “Deux jours avant, une voiture a tiré en sa direction. Lendemain, rebelote quand il se fait agresser au couteau”, explique l’avocat. Ce dernier espère une autre qualification des faits.

Décision lundi prochain.