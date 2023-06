Même si cette découverte dans le fast food a suscité sur le moment l’hilarité générale, car pour eux cela semblait improbable, le questionnement sur comment sont arrivées là ces fourmis est présent. Dans son alerte le client se pose la question de l’hygiène. “Nous venons de vivre une expérience très déplaisante dans le McDonald’s de Marcinelle. Mes camarades et moi-même avons décidé de nous rendre au McDo ce midi. Mais notre stupéfaction fut énorme car mon camarade Hamza a vu qu’il y avait des fourmis dans son coca ! Nous étions tous stupéfaits que cela puisse se produire dans un établissement tel que McDo… Hamza était terriblement dégoûté et a déclaré qu’il était choqué car il a probablement avalé une fourmi qui aurait pu passer dans la paille. Comme dédommagement la manager a juste proposé un mcflurry et n’a pas paru plus étonné que cela. Étudiant à Marcinelle, nous fréquentons régulièrement cet établissement avec mes camarades, nous sommes très déçus et nous redoutons donc les conditions d’hygiène des autres produits.”

Contactée, la responsable semblait ne pas être au courant et n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet. “Les clients peuvent dire ce qu’ils veulent. Je ne commente pas ce genre de choses.”