Condamné en son absence à cette lourde peine, Julien a depuis lors été arrêté et a formé opposition. Trois vols et deux scènes de coups et blessures sont reprochés à l’opposant. Ce qu’il ne conteste pas.

Des coups et des… morsures à sang

Entre décembre 2019 et avril 2022, le jeune homme à la rue lors de cette longue période a usé de la violence pour parvenir à quitter des magasins avec des canettes ou des bouteilles d’alcool. Le but ? Revendre le butin auprès d’autres SDF ou dans des night-shop pour grappiller quelques euros pour survivre. Pourquoi alors ne pas avoir volé de la nourriture ? "Je n’y ai pas pensé", répond Julien à la question.

Lors d’un des vols, Julien n’a pas hésité à mordre l’employé du magasin. Ce fut pareil pour l’une des deux scènes de coups reprochées à l’opposant quand il squattait un garage privé à Montignies-sur-Sambre. "Il est arrivé par-derrière et il m’a surpris. Dans la précipitation, je l’ai mordu", confirme l’opposant. L’autre scène de coups a eu lieu dans les couloirs de la gare Charleroi-Central, sur un agent Securail.

Pour la défense, le contexte particulier et la situation précaire de Julien peuvent lui permettre d’obtenir un sursis probatoire. Le parquet n’est pas très chaud à cette idée, étant donné que Julien ne montre toujours aucune abstinence à l’alcool ou aux produits stupéfiants.

Jugement ce jeudi après-midi.