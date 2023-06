La Ville de Charleroi, via son Échevinat du bien-être animal, profite de cette période pour sensibiliser les Carolos, leur rappeler le B.A BA de l’adoption et l’impératif de considérer et de respecter l’animal comme un être vivant. Elle rappelle aussi qu’abandonner son animal est purement et simplement interdit par le Code wallon du Bien-être animal.

“On n’adopte pas un animal comme on achète un sac à main ! ” insiste l’Échevine du Bien-être Animal, Alicia Monard. “Avant de franchir ce pas, et d’avoir le bonheur d’accueillir un chat, un chien ou même un poisson rouge, il faut réfléchir aux contraintes financières, au temps et à l’espace qu’on a à lui consacrer… et aux éventuelles bêtises – et donc aux dégâts – que le nouveau venu peut causer. Parce que sinon, après, on trouvera toujours une bonne raison de l’abandonner ! ”

Avoir un animal engage des frais qu’il faut prévoir

À titre indicatif, pour un chien, il faudra compter un peu plus de 500 euros par an, plus les frais médicaux (vaccin, etc.)… Sans compter le temps à lui consacrer. Le bonheur d’adopter vient donc avec son lot de responsabilités.

Charleroi et ses animaux comptent sur des citoyens responsables

La campagne de sensibilisation passe par un clip vidéo dont voici le lien : https://youtube.com/watch?v=gaYHgVr2Mnk&feature=share7

Dans cette vidéo, Stacy Star s’investit et fait également appel aux Carolos qui possèdent déjà un animal : chacune et chacun est invitée à relayer la campagne en postant sur les réseaux sociaux une photo en compagnie de leur petit compagnon, avec le #OnCompteSurToi. “Au-delà de l’image positive et du côté fun de l’action, l’idée est que nous soyons toutes et tous des relais de cette responsabilité envers nos animaux. Que, dès le plus jeune âge, nous apprenions la valeur de la vie de notre animal mais aussi l’importance des soins à lui apporter. ”, explique Alicia Monard. “Ce “On compte sur Toi ! ”, c’est le rappel de notre responsabilité à chacun et chacune face à des êtres vivants qui dépendent de nous. ”

Dans le cadre de ses cinq campagnes BIG FIGHTS, l’Échevine mènera, en collaboration avec le Service du Bien-être animal, le CCBEA (Conseil Consultatif du Bien-être Animal) et d’autres partenaires, une semaine d’actions et de sensibilisation autour de la Journée Mondiale des animaux, le 4 octobre.

Ce sera l’occasion de présenter les initiatives carolos en matière de bien-être animal, de mettre en avant le rôle des associations de terrain et d’impliquer tous et toutes les Carolos, quel que soit leur âge.