Charleroi va bientôt être équipée de 18 fontaines publiques

Dix-huit fontaines publiques devraient donc faire leur apparition. "Trois sont déjà programmées sur les places de Gilly et de Montignies-sur-Sambre, dans le cadre du Plan Places du bourgmestre", précise l'échevin. "Il y en aura quinze de plus via un marché stock sur trois ans, j'espère qu'on l'aura attribué d'ici la fin de l'année pour être en ordre de marche en 2024."

Entre 2024 et 2027, on verra donc fleurir des fontaines. Même si les emplacements n'ont pas encore été déterminés avec précision, une cartographie reprenant une vingtaine d'endroits stratégiques a été préparée par l'administration. Montant estimé : 215.000€ TVAC. Il y aura 5 fontaines sur des façades de bâtiments publics (par exemple l'Hôtel de Ville, une maison communale annexe, une salle de sports, etc.), 5 fontaines isolées - sur le modèle parisien - à installer en voiries, sur des places ou dans des parcs, et 5 fontaines isolées similaires, mais cette fois résistantes au gel "pour pouvoir avoir de l'eau même durant l'hiver".

Ca fait à peu près 14.000€ par fontaine, pose comprise : "Ce sont les services communaux qui s'occuperont de l'entretien, et ça ne devrait pas coûter cher aux finances publiques en termes d'eau puisque ce seront des modèles activables à la demande : il n'y aura pas d'eau qui coule en continu. Et nous sommes cette fois partis sur des modèles résistants et solides, qui pourront fonctionner pour les années à venir sans craindre les dégradations. Ce qu'on sait à ce stade, c'est que ça sera réparti sur l'ensemble des districts, en fonction des opportunités aussi - si on rénove une place par exemple, on va en profiter, ou si on sait qu'on ouvrira telle voirie dans deux ans, on en profitera à ce moment-là, etc. Et avec l'expérience que nous allons acquérir ici, nous continuerons à installer davantage de points d'eau dans les années à venir."

Pour Brahim Ziane, conseiller indépendant, "on va pouvoir se mettre au niveau d'autres grandes villes, je suis ravi du montant débloqué pour ce dossier que j'ai suivi depuis longtemps."