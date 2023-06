Marcinelle : une “meilleure” cité Parc avec 1,1 million d’euros d’aménagements paysagers

Dites au revoir à la cité Parc telle que vous la connaissez. Lors du dernier conseil communal, un budget de 1,1 million d’euros a été dégagé pour des travaux d’aménagements paysagers. Objectif : aménager les espaces verts, créer un cheminement piéton en gravier mais accessible aux PMR, planter des arbres fruitiers et développer des “espaces de rencontre”. “Je me réjouis de l’aboutissement de cette première étape pour l’embellissement de la cité Parc, avec et pour les habitants”, a souligné Faysal Abarkan (PS) en séance. “La deuxième étape sera l’installation d’une aire de jeux et de modules de fitness extérieurs, j’ai hâte de voir le résultat et j’espère que cela pourra se faire ensuite dans d’autres quartiers de Charleroi.”