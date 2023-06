Charleroi: construit depuis plus de 18 mois, le nouveau pont de Marchienne n'est toujours pas ouvert à la circulation

À lire aussi

Les réponses apportées ont déçu. Selon le conseiller, "elles manquent de transparence. On parle d’un investissement de 10 millions d’euros financé par la Wallonie, un investissement que les riverains désespèrent de voir mis en service." Et pour cause: leur quartier, entre la rue Georges Tourneur dans sa partie résidentielle et la rue Ali Autome, est exposé au passage incessant de camions. Un charroi qui circule parfois à vive allure, mettant les habitants en insécurité. Et l’on ne parle pas du bruit et des poussières.

L’échevin de la Mobilité l’a déjà annoncé: la transformation du rond-point va faire l’objet d’une étude. Il s’agit de bloquer le trafic de transit, pour apaiser le quartier et y ramener la sérénité. Qui va prendre en charge le financement de ce projet ? Et à combien va s’élever la facture ? Aucun de ces deux points n’a reçu de réponse, ce qui a exaspéré le chef de groupe C +.

Tanguy Luambua en a conclu que les Carolos devraient payer l’addition. Quant au coût de la surveillance de l’après chantier, impossible également de savoir à combien il se chiffre. Une estimation du conseiller C + l’évalue à 1200 euros la semaine. Et ça a duré des mois ! Pour lui, il est temps de rendre le pont praticable. Ce sera fait dès que la zone d’activités économiques deviendra accessible, selon Desgain. Le bureau d’étude de la Ville devrait s’attaquer à la modification du profil du rond-point dans le dernier quadrimestre de cette année 2023. "Ne traînez plus pour ouvrir ce pont à la circulation, a ironisé Luambua. Des photos récentes montrent qu’une rambarde a déjà été subtilisée. Si vous ne vous pressez pas, il n’y aura bientôt plus de pont."