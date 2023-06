Des centaines de grenouilles mutilées à Couvin et Chimay: les braconniers condamnés à des amendes et des peines de travail

Sans compter les autres antécédents pour les mêmes faits de capture de grenouilles, c’est en janvier 2016 que la Région est repassée à l’attaque concernant les mêmes individus. Plusieurs milliers de batraciens ont été retrouvés dans des états apocalyptiques chez les braconniers, au fil des années. L’immense majorité de ceux-ci avaient été amputés de leurs pattes, par des opérations barbares qui se limitaient simplement à découper avec de gros ciseaux les amphibiens vivants et à les laisser crever par la suite. Les décès intervenaient plusieurs jours plus tard, après des souffrances atroces.

L’objectif de ceux que l’avocat de la Région, Me Alfred Tasseroul, qualifie de "criminels", était principalement de revendre les cuisses des petits animaux dans des restaurants ou dans des grandes surfaces. Un certain pourcentage était consommé par ces voyous.

Dans le présent dossier, un coup d’arrêt a mis fin aux prédations en avril 2018. Du moins, l’espère-t-on parce qu’une prise en flagrant délit eut lieu en mars 2016 déjà, à Rièzes (Chimay). Puis, il y eut la perquisition du 22 mars 2018, avec la découverte de 70 grenouilles rousses vivantes, et dans une annexe de la maison, 375 avec les pattes arrière amputées. Une fois de plus, les bêtes étaient vouées à une mort certaine, lente et effroyable. La liste de ces prédations sauvages pourrait encore être longue. Mais, à ce stade, nous en avons assez dit.

Rappelons que non seulement la capture est strictement interdite mais que la vente l’est aussi. Le tribunal correctionnel de Namur, puis la cour d’appel de Liège ont ainsi eu affaire à des braconniers, des tueurs et des trafiquants qui n’entendent rien aux préoccupations écologiques. Pour eux, seul leur intérêt économique compte. Et, en fait, une prévention d’association de malfaiteurs aurait bouclé la liste puisque les suspects n’ont pas cessé de s’appeler pendant l’enquête judiciaire.

Des amendes et des peines de travail

En 2022, le tribunal correctionnel de Namur avait infligé des amendes mais aussi des suspensions de peine et des peines de travail. Le 6 mars 2023, la cour d’appel de Liège avait supprimé les sanctions clémentes et prononcé de fortes amendes pour tous les prévenus. La Région avait obtenu l’euro symbolique.

Trois inculpés n’ont pas saisi la Cour de cassation mais le quatrième a tenté sa chance devant la juridiction suprême. En vain. Toutes les peines sont définitives. Reste à voir si elles seront dissuasives. À suivre, certainement.