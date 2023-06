Grogne des médecins généralistes : Charleroi s’associe au mouvement dans le cadre du tri 1733

Cette manifestation dénonçait la réforme concernant l’organisation des gardes du ministre Vandenbroucke, qui apporte plusieurs changements :

Suppression du tri 1733 sur les régions de Liège, Ardennes, Wallonie picarde pendant la nuit profonde (de 23h00 à 8h00).

Exigence de la présence simultanée de deux médecins au poste de garde, en ce compris les gardes en semaine.

Fusion des postes de garde pour augmenter le territoire (coopérations fonctionnelles)

Alignement des règles sur l’ensemble du pays, sans tenir compte des spécificités territoriales

Charleroi reste une zone particulière avec ses 450 médecins pour près de 400 000 habitants le système de tri du 1733 n’a jamais été mis en place mais il existe un système permettant d’orienter les patients grâce au 33 33 33.

Pour les cercles concernés, ces modifications rendent les conditions de travail des médecins généralistes beaucoup plus difficiles, avec moins de sommeil et des distances beaucoup plus importantes à parcourir. Tant chez les jeunes médecins que ceux qui ont plus de pratique on dénonce un manque de dialogues entre les différents ministres de l’Intérieur et de la Santé.

“Certes, nous devons continuer à sensibiliser la population aux conditions du recours à la garde. Elle ne sert pas à traiter la bobologie ou à remplacer les consultations de la journée. Elle est cependant utile et importante pour assurer le suivi des personnes qui en ont besoin. Pour ce faire, il faut le concours de médecins disponibles et ce sont leurs conditions de travail qui déterminent leur capacité à prodiguer des soins de qualité. D’une manière générale, nous sommes inquiets pour la qualité de la médecine générale et la sécurité des patients et des médecins. Une surcharge lors des gardes de nuit entraîne une fatigue telle chez le médecin qu’il pourrait offrir une moins bonne qualité de soins en journée. C’est dangereux pour la sécurité du patient et du médecin, mais aussi pour la qualité de la médecine générale. De plus, dans les zones rurales, cela aggrave la pénurie en diminuant l’attractivité et en faisant fuir les médecins dont les nuits sont devenues incompatibles avec le travail de médecine générale en journée. ”