La Ruche Théâtre ne bénéficiera pas d’un subside exceptionnel de la ville de Charleroi

La question a été débattue en conseil communal de Charleroi à l’initiative du MR Nicolas Tzanetatos qui avait fait inscrire le point à l’ordre du jour. Il suggérait qu’une ligne budgétaire de 50.000 euros non encore allouée puisse être réaffectée au Théâtre de Marcinelle. Dans un souci de traitement équitable des opérateurs culturels et associatifs, le bourgmestre a écarté cette piste. Par la voix de son chef de groupe Jean-Philippe Preumont, le PS a mis au vote deux amendements. Objet : soutenir la Ruche dans ses démarches auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en vue de l’obtention d’une aide ponctuelle dans le secteur du théâtre amateur et non professionnel.