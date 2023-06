L’observatoire de Rèves : “en étant émerveillés par la nature, les enfants pourront mieux en prendre soin” (PHOTOS et VIDEO)

L'Observatoire de Rèves et son parcours Agri-Nature, aux Bons Villers ©VAN KASTEEL

Il s’agit d’une sorte de mini-réserve naturelle, avec des mares, des arbres et des haies au milieu des champs, sur un peu moins de deux hectares. Et au milieu, un “Observatoire” pour développer des projets pédagogiques et des “classes du dehors” avec les écoles du coin, notamment des Bons Villers et de Pont-à-Celles. Objectif : montrer la complémentarité entre l’agriculture et la nature. Les lieux s’intègrent dans 4 kilomètres de promenades dans les paysages quasi brabançons de ces communes au nord de Charleroi. Il y a des panneaux explicatifs, des sculptures à vocation pédagogique ou de simples objets (comme un pneu de tracteur) pour contextualiser l’endroit. “Mais pour l’instant et pour éviter les éventuels vandalismes, les lieux sont fermés et uniquement accessibles sur rendez-vous pour les classes, les scouts, les groupes de promeneurs, etc.” signale le bourgmestre local Mathieu Perin, dont les équipes communales s’occuperont de l’entretien des lieux, financés en grande partie par la Région wallonne pour un total avoisinant 1,6 million d’euros.

Céline Tellier, Mathieu Perin et Pascal Tavier, à l'Observatoire de Rèves ©VAN KASTEEL

Ce prix couvre en fait un projet bien plus large, et bien plus historique. En plus des cheminements et des zones “nature”, le chantier a également permis de créer 3 bassins d’orage pour gérer les risques d’inondation en cas de fortes pluies, booster la biodiversité parfois mise à mal par la culture intensive, ainsi que lutter contre les canicules qui s’annoncent à répétition pour les années à venir. C’est la partie “préservation de la nature”.

Il y a aussi un pan “économie et agriculture” au projet, beaucoup moins visible. Mais raison pour laquelle il a été possible de trouver deux hectares pour développer l’Observatoire de Rèves. En fait, depuis près de 50 ans dans le cadre des “remembrements” qui ont été instaurés après la guerre durant les périodes de famines, les autorités régionales et communales négocient avec les agriculteurs et propriétaires terriens sur Les Bons Villers, Pont-à-Celles, Nivelles et Genappe. En 2014, un accord a été trouvé pour 1 380 hectares : “l’idée, c’est un peu de prendre une gomme, effacer toutes les parcelles existantes et redessiner quelque chose qui fasse davantage de sens”, nous détaille-t-on au DAFoR, la Direction de l’Aménagement Foncier Rural. “C’est-à-dire avoir des accès aux voiries depuis les terres agricoles pour limiter les servitudes, mieux penser les implantations, échanger des terrains selon la nature des sols et les besoins, créer des chemins agricoles, etc.”

