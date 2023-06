Piscines: Aqua 2000 à Gosselies va être rasée, deux en rénovation à Montignies et Marchienne

Trois ans après l’adoption par le collège carolo d’une note d’orientation relative aux piscines communales, les projets commencent à entrer dans le concret. Le conseil a approuvé les mode et conditions de passation de lots de rénovation des infrastructures du stade Yernaux, à Montignies-sur-Sambre, dans le district Est, et de l’ancienne piscine de Marchienne, dans le district Ouest. La volonté est d’avancer au plus vite dans chacun de ces dossiers pour rencontrer les besoins de la population et des écoles.