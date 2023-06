Un concours de "la rue la plus dégueulasse de Charleroi" lancé par des riverains excédés: ça fait dix ans qu'ils luttent

La petite rue, plutôt tranquille, de ce quartier connaît en effet, de façon récurrente, des abandons de déchets par certains habitants du coin, ce qui engendre, observent-ils, "un appel d’air": les dépôts attirent les dépôts. "On en a ras-le-bol, dénonce une riveraine. Ce sont des sacs-poubelle, des mégots de cigarettes, mais aussi des vieux fauteuils ou encore des clous abandonnés sur la route." C’est que, affirment-ils, des habitants récents du quartier ont des activités de récupération qui engendrent aussi des déchets. "Certains cachent derrière chez eux de véritables dépotoirs, comme des pneus, dont ils ne sont pas forcément les responsables. mais cela nuit aussi au quartier."

Heureusement, pour ce qui est des déchets en rue, Tibi, en charge de la propreté publique, se montre à la hauteur. "Depuis vendredi, jour du début de l’action, le service est déjà passé deux fois. Mais l’intercommunale intervient déjà depuis quelque temps. Un pousse-pousse qui passera régulièrement est annoncé", résume Jacques Vanhaverbeke, à l’origine de l’action. Le problème, c’est que tout est toujours à refaire… Et les riverains de se tourner vers les politiques. "On a parlé d’une campagne de dératisation, on ne voit rien. Et puis, les échevins Desgain et Dogru sont venus dans le quartier en 2019, mais cela n’a pas été suivi de décision d’aménagement de la rue qui, pour nous, est une partie de la solution."

Aménager autrement ?

Selon l’analyse des riverains, leur rue, en cul-de-sac, est propice à l’abandon de déchets. "Peu fréquentée, discrète, ni vu ni connu !" Les ferrailleurs, notamment, ne s’y aventurent pas car il n’est guère possible de faire demi-tour, disent-ils. "Même pour les camions Tibi, c’est problématique: on doit garer nos voitures sur les trottoirs pour permettre leur passage !" Une solution ? Aménager un rond-point permettant de faire demi-tour ou encore créer une liaison avec la rue Houtart avec un sens unique de circulation. Cela créerait du passage et améliorerait la mobilité.

S’ils se réjouissent du renfort d’agents constatateurs engagés par Tibi, les riverains constatent que des habitants n’achètent pas de sacs-poubelle payants ou, en cas de constat de délit, sont insolvables. "Il faudrait envisager des peines de travaux d’intérêt général", préconise Jacques Vanhaverbeke.

En conclusion, l’auteur du "concours" précise tout de même: "C’est de l’humour à 100%". Au cas où certains en douteraient…

Les caméras bloquées par un bug au SPF Intérieur

Tant à la Ville de Charleroi qu’à l’intercommunale Tibi, on n’est pas resté passif face au problème des riverains de la rue du Pélon. "Je les comprends, c’est infernal pour eux. Mais la Ville n’est pas responsable. On va régulièrement procéder au nettoiement", explique d’abord Mahmut Dogru, échevin de la Propreté. "Le camion de Tibi passe une ou deux fois par semaine dans le quartier, et on intervient aussi à la demande pour des dépôts sauvages", complète-t-on chez Tibi.

Les dispositions sont aussi prises pour identifier les contrevenants. Elles reposent sur une équipe d’agents constatateurs et un comité de pilotage pour lutter contre les incivilités. De plus, à l’initiative de l’échevin, Tibi a, dans le cadre de son secteur 3, procédé à l’engagement de quatre agents constatateurs supplémentaires. "Ils entreront en fonction sous peu", indique-t-on à l’intercommunale. Signe, s’il en est, de son investissement dans cette lutte pour la propreté, Mahmut Dogru a lui-même suivi et réussi la formation de police judiciaire en environnement. "Je veux savoir exactement de quoi je parle en comité de pilotage. À ma connaissance, je suis le premier échevin de Belgique à avoir fait cette démarche."

Pour compléter le dispositif, la Ville a aussi procédé à l’acquisition de caméras de surveillance. "Vingt caméras Bushnell et dix autres caméras intelligentes sont en notre possession. Cela nous a coûté 400 000 €. Mais sans que nous puissions, juridiquement, les utiliser…" En cause ? "Depuis six mois, un bug informatique, au SPF Intérieur, empêche que nous puissions les enregistrer. On n’est pas les seuls dans le cas. On a déjà interpellé le SPF, la Wallonie aussi. Pas de réponse", déplore l’échevin.

Tout le dispositif est pourtant en place. Même bien au-delà des constats d’infraction. "Oui, nous avons prévu des travaux d’intérêt général pour les contrevenants insolvables. Un accord est passé avec Tibi. Les premiers devraient accomplir leurs travaux d’ici peu."