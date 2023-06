Charleroi: le PTB tacle le MR après l'amalgame des réformateurs entre partis d'extrême droite et de gauche radicale

À lire aussi

Pour preuve, l’interpellation en séance publique de cette semaine du chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos ciblant les dangers des extrémismes, tant de droite que de gauche. Dans sa réponse, la Première échevine en charge de l’Enseignement Julie Patte a expliqué qu’au sein du réseau communal, les cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté, au même titre que les cours d’histoire, préparaient les élèves à identifier les caractéristiques des systèmes politiques, démocratie et totalitarisme. À comprendre les dérives fascistes et communistes.

Le PTB ne pouvait pas faire comme s’il n’était pas visé. "Cela nous permet de voir le vrai visage du MR qui met sur le même pied l’extrême-droite et un parti de gauche, radical, certes, mais démocratique", a lancé la cheffe de groupe PTB Pauline Boninsegna, qui n’a pas hésité à ajouter: "On reconnaît les libéraux de pacotille, qui défendent les libertés mais censurent les points de vue qu’ils n’aiment pas. Ils veulent faire la police de la pensée en amalgamant le PTB à l’extrême droite, pour banaliser celle-ci. M. Tzanetatos, le cordon sanitaire, ce n’est pas, comme vous semblez le penser, mettre dehors les gens dont on ne veut pas, c’est veiller à ne pas donner une tribune aux idées racistes et xénophobes et aux discours de haine". Pauline Boninsegna a conclu, en rappelant que "Le PTB reste l’un des partis les plus actifs au sein de la plateforme antifasciste de Charleroi.".