Charleroi veut toujours sauver le HF4... mais il faut trouver les moyens de le faire!

La sauvegarde du haut-fourneau 4 de Carsid enflamme les passions depuis plus de 10 ans. La question s’invite régulièrement dans les débats. Mais aussi dans le bulletin des questions écrites. Le PTB l’a remis à l’ordre du jour lors de la dernière séance publique. Le conseiller Germain Mugemangango a interrogé la majorité sur ses intentions. Avant de revenir sur l’appel à projet du gouvernement wallon pour la valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. Selon lui, le dossier de candidature du haut-fourneau est passé complètement à côté de l’objectif. Il ne répondait en effet à aucun des quatre critères requis, la Ville s’étant centrée sur l’acquisition de l’équipement, et non sur sa mise en valeur.

Bien conscient de la valeur du HF4, le nouvel échevin du Patrimoine Maxime Hardy a eu l’occasion de s’y intéresser quand il siégeait au parlement wallon. Il s’est promis à rechercher des sources de financement pour la préservation et a pris la défense des services communaux en charge de l’élaboration du dossier. Il n’y a pas eu de copié-collé d’anciens projets comme l’affirme le PTB.

Le 5 juillet prochain, un groupe de travail HF4 tiendra sa première réunion pour réfléchir à la façon dont ce totem industriel, pour reprendre l’expression de Jean-Noël Gillard de DéFI, pourrait être intégré au renouveau de la porte Ouest, sur une friche de plus de 100 hectares. Avec quels représentants ? C’est là que ça coince. Il n’y aurait, selon le PTB, aucun représentant de l’entreprise Duferco, propriétaire du site. Maintenir l’installation est la volonté de Charleroi. Il reste à en trouver les moyens.