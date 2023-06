Disponible chez bon nombre d’acteurs majeurs de la ville, le guide recense un large panel des activités, d’associations, de lieux et autres personnes-ressources dans les secteurs économiques, sociaux ou encore culturels. Châtelet, la plus grande ville après Charleroi regorge d'atouts.

Le nouveau guide est disponible gratuitement. ©D.R.

Si la précédente édition datait de 2014, le nouveau guide a entièrement dépoussiéré et remis à jour. Même une version numérique existe, le responsable du plan de cohésion sociale de la ville de Châtelet, Jean-François Devos, a tenu à sortir une version papiers. “Nous devons penser à toutes les personnes qui ne sont pas familières avec le numérique. La fracture numérique est une réalité dont nous devons tenir compte. Il a dès lors été édité 2 000 exemplaires que les citoyens peuvent trouver facilement notamment à la Maison de la Cohésion Sociale à Châtelet, dans les bureaux du PCS à la place Wilson à Châtelineau, au CPAS de Châtelet ou à l’administration communale. ”

À l’intérieur du guide, on peut trouver différentes références classées de manière thématique. Parmi les thèmes abordés on peut épingler “s’occuper de sa famille, les gardes d’enfants, ce qui touche les adolescents ou les seniors, les écoles et l’enseignement dans l’entité, où se faire aider, les logements et l’énergie, se nourrir et s’habiller, se soigner, les formations pour adultes, la recherche d’emploi, les déplacements et les activités culturelles et loisirs. ”

Bien que le PCS veille à régulièrement actualiser ses données grâce à un accès direct au guide numérique, les responsables font savoir que des notes écrites seront, au besoin, ajoutées au guide.

Avec ce nouveau guide gratuit de 71 pages au format de poche, ce sont près d’une centaine de références qui sont à la disposition des châtelettains.

La version numérique est consultable sur : https://www.chatelet.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohésion-sociale

Pour plus d’info : 071/244 742 ou 071/127 776