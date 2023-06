ChatGPT : Charleroi veut s’aider de l’intelligence artificielle pour améliorer le service public

”L’idée n’est pas de révolutionner du jour au lendemain le fonctionnement de l’administration, mais d’utiliser à bon escient un nouvel outil pour se simplifier la vie, améliorer la qualité de vie des agents administratifs et rendre un meilleur service au public”, dit-il d’emblée. Depuis l’arrivée de ChatGPT qui a jeté un pavé dans la mare des nouvelles technologies, l’Intelligence Artificielle est sur toutes les lèvres. “En ce moment, l’IA générative est très forte sur deux points : générer des idées – comme poser les bases d’un règlement relatif au bien-être animal en se basant sur les bonnes pratiques pour les propriétaires d’animaux par exemple – ainsi que corriger et améliorer des textes – structurer des phrases et des idées sur base de mots-clés, revoir des formulations qui pourraient être mal interprétées ou être plus difficiles à comprendre, etc. Un exemple qui m’a fait sourire à l’époque, c’est quand on lançait des travaux rue de la Rose et de la Pensée, à Jumet: j’ai demandé à ChatGPT de me générer un courrier à envoyer aux riverains sur base du cahier des charges. En un clic, l’intelligence artificielle m’a sorti un courrier parfaitement exploitable.”

"Si ça peut aider le service public à rendre un meilleur – justement – service au public"

L’outil "IA" existe, de toute façon, et il va continuer à se développer au fil des mois et années à venir. “La question, c’est : comment l’utiliser ? Ce qui est sûr, c’est que l’idée n’est pas de diminuer la masse salariale, mais de rendre davantage de temps aux agents pour s’occuper de tâches à haute valeur ajoutée. Une machine ne remplacera pas un humain, mais pour des tâches répétitives ou qui demandent de faire appel à un grand nombre de données à croiser entre elles, si ça peut aider le service public à rendre un meilleur – justement – service au public, surtout à certains types de public qui pourraient avoir davantage besoin d’un accompagnement humain et personnalisé, ça ne peut qu’être un atout.”

Eric Goffart prend un autre exemple : le call-center de la ville. Tous les jours, les agents répondent à des questions diverses et variées des citoyens. En utilisant la technologie, les conversations pourraient être retranscrites en direct, analysées par une intelligence artificielle, et générer des données qui peuvent s’avérer précieuses : “On pourrait ensuite demander : quel département de l’administration est le plus cité dans les appels téléphoniques ? On pourrait améliorer la communication de ce département, ou en tout cas donner des clés de compréhension au management. On pourrait demander : quel district de Charleroi nous interpelle le plus à propos de nids-de-poule ? Pour nous permettre de prioriser éventuellement des chantiers à tel ou tel endroit.”

Une attention particulière pour la vie privée

Évidemment, l’IA, la génération de données et l’exploitation de celles-ci pose question. Notamment dans le cadre du respect de la vie privée et du RGPD. “On a prévu un collège spécial, le 30 mai dernier, pour aborder ces questions. Un cadre de Microsoft, qui propose l'IA Copilot pour “améliorer” Outlook, Office et Teams, est venu parler des possibilités. Un juriste spécialisé en vie privée, Jacques Folon, est aussi venu nous informer des risques et des opportunités. Ce qu’il en ressort, c’est qu’il est possible de protéger les données privées que traite une ville tout en les confiant à une IA. On a donc chargé le comité de direction de la Ville de la création d’une task-force communale, avec des agents volontaires pour s’impliquer dans différents départements de l’administration, et un appui d’experts du secteur, dont Jacques Folon et TechnofuturTIC notamment, pour nous proposer une feuille de route et des lignes de conduite pour l’IA au sein de l’administration de Charleroi. J’espère qu’un rapport pourra voir le jour avant fin 2023 ! Ce qui est sûr, c’est que l’Agence du Numérique, au niveau wallon, est très intéressée d’accompagner une ville de la taille de Charleroi dans des tests et des projets pilotes dans ce nouveau monde de l'IA. C’est un sujet extrêmement intéressant dont on va reparler de manière récurrente dans les années à venir.”