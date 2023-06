Le Quai 10, membre fondateur du nouveau "Réseau" des salles de cinéma de proximité

Le cinéma dit "d’art et essai" continue de susciter des images mentales surprenantes chez beaucoup de citoyens, entre l’ennui et l’incompréhension. Le secteur reste pourtant dynamique et entreprenant en Fédération Wallonie-Bruxelles, à tel point qu’une nouvelle structure vient d’être créée, qui rassemble sept cinémas bruxellois et neuf cinémas wallons.