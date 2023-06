Silvana, la “Fangio de la route”, parvient à s’enfuir de l’hôpital après avoir mis en danger les usagers de la route

Retrouvée cinq mois plus tard

Le 2 mars 2020, soit quelques jours avant le début de la crise sanitaire liée au Covid, Silvana a refusé de se soumettre à un contrôle policier. Malgré la présence d’un passager et de deux enfants mineurs dans sa voiture, la conductrice accélère et fuit la police. S’en suit alors une longue course-poursuite, précise le parquet, où Silvana va prendre tous les risques possibles et imaginables pour définitivement semer les flics à sa trousse. “Elle a accéléré, brûlé plusieurs feux rouge et roulé à 80km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Elle a aussi évité de justesse un piéton et plusieurs collisions frontales”, détaille le substitut Brichet.

Elle simule un malaise et s’enfuit de l’hôpital

Même quand la voiture de police dépasse Silvana pour tenter de la bloquer, cette dernière n’obtempère toujours pas et aggrave son cas en donnant un coup de volant en direction des policiers. Finalement interpellée, le Silvana show continue aux urgences. “Elle a fait mine d’avoir des problèmes de santé pour être emmenée en milieu hospitalier. Là-bas, elle en a profité pour prendre la fuite. ”

Ce n’est que cinq mois plus tard que la fuyarde est retrouvée grâce à un signalement pour reconnaître les faits en audition. Pour ces “faits particulièrement désagréables”, dixit le substitut Brichet, ce dernier sollicite une condamnation à 37 mois de prison avec une arrestation immédiate. Jugement pour le 28 septembre.