Tibi: moins de poubelles résiduelles, vers un changement des comportements en matière de gestion des déchets domestiques?

Tibi, l’intercommunale de gestion des déchets, ne cache pas son désir d’une plus grande collaboration et de participation avec les citoyens. Cela passe évidemment par une plus grande sensibilisation des citoyens entreprise plus intensément en 2022. La période de la Covid limitait fortement les interactions et l’organisation d’animations pouvant servir à informer le public notamment en termes d’utilisation des nouveaux sacs de tris comme le traitement particulier des déchets organiques qui tend à se généraliser sur toute la zone. Si au départ cela ne concernait que Châtelet et Fleurus, en 2023 ce sont Charleroi, Fontaine-l’Evêque et Chapelle qui ont embrayé le pas. Le projet pilote a permis de créer une impulsion par rapport au sac vert qui était jusqu’alors inexistant. Pour les communes qui disposent de sacs destinés aux déchets organiques, le phénomène n’est pas encore aussi étendu que dans les communes qui emploient les poubelles à puce. Là, on obtient une moyenne de 30 kg par an et par habitant contre 10 kg pour la récolte la récolte en sac ce qui laisse une grande marge de progression.