Bouffioulx: le programme des "Estivales Musicales", qui prennent place ce weekend au sein de la Fête de la Poterie

La philosophie de l’événement reste la même: rassembler le grand public et les familles autour du patrimoine potier et des deux derniers maîtres potiers en activité dans le village, la famille Biron et la famille Dubois, sans négliger de vraies occasions de s’amuser. Ainsi, une nouvelle fois, en plus des rendez-vous incontournables, tels que le feu d’artifice du vendredi soir et le cortège folklorique du dimanche après-midi, la Fête sera rehaussée par le festival "Les Musicales Estivales", mis sur pied par l’ASBL "La Grange aux Potiers". Cette 13e édition présente, une fois de plus, un programme alléchant avec, le 30 juin, des concerts de Dirty Rice à 19 h 30 ; Oli F à 20 h 15 et une grande jam-session des potiers à 20 h 30. Le samedi premier juillet, il y aura l’accordéon de Robert Bierlaire dès midi puis les plus grands titres des Shadows, par Elio, à 15 h. Suivront Laurent Drugmand à 17 h 30, The Blue Wine & Boogie à 19 h 30 et une soirée DJ années 80 à 2000 à partir de 22 heures. Dimanche 2 juillet, enfin, Marino & Mika ouvriront la scène à 11 h 30 ; ils seront suivis par Basildon District à 14 h 30, le spectacle "Arterre" à 16 h 45, un set de DJ Manu X à 18h puis un rondeau des gilles de Châtelet pour célébrer leur 50e anniversaire. Sur le coup de 20 h 30, le groupe G4 proposera son mélange efficace de pop-rock, pour finir en apothéose.

Au-delà des concerts, "Les Musicales Estivales", ce sera aussi des animations constantes, avec des expositions d’artistes et d’artisans, des initiations au modelage et au tournage du grès, du grimage à la barbotine et un accès gratuit au musée de "La Grange aux Potiers".