Charleroi Danse revoit ses tarifs: "des places à 8€ pour ouvrir les spectacles à toutes et à tous"

Pour 2023-24, deux grandes nouveautés : des nouveaux tarifs, pour être plus abordable financièrement, et une nouvelle communication pour coller au besoin d'ouverture et de diffusion de la danse.

D'abord, l'adoption de nouveaux tarifs. Sur base du "pay what you can" (PWYC), aussi appelé "tarif libre et solidaire", Charleroi Danse propose désormais trois prix d'entrée. Le billet tombe à 8€ pour les spectacles traditionnels, pour celles et ceux qui ont moins de moyens à consacrer à la culture. Des places "de soutien" (à 12€) voient aussi le jour, pour que les spectateurs et spectatrices avec le plus de revenus puissent soutenir la diffusion de la danse. Le tarif recommandé est à 10€.

Sur le même principe, des trajets en bus sont négociés à 5€ aller-retour pour "connecter" davantage les amateurs de danse de Bruxelles et de Charleroi, puisque le centre chorégraphique dispose de salles aux deux endroits, Les Ecuries au centre-ville de Charleroi, et la Raffinerie à Molenbeek.

Ensuite, deuxième grande nouveauté, la révision de "l'image" de Charleroi Danse. Un nouveau logo, un nouveau site web, des nouveaux magazines et une nouvelle charte graphique. "L'idée, c'est d'avoir une identité plus souple, pour différencier aussi les Ecuries et la Raffinerie", indique Fabienne Aucant, à la tête de la structure. "Il y a toujours un travail de pédagogie à faire autour de la danse, elle fait peur et est incomprise. On doit élargir les publics, amener de la diversité. Parce que la danse, c'est communiquer de la joie et de l'enthousiasme, mais ça parle aussi du monde et de son état. Cette danse, elle foisonne partout dans le monde, même sur TikTok qui est une plateforme incroyable pour la discipline. Et Charleroi Danse, doit devenir un carrefour de la danse, servir de lien avec le reste de la Belgique, de l'Europe et de l'Afrique. Cette saison nous auront une cinquantaine de compagnie et d'artistes à résidence, qui proposeront des spectacles éclectiques!"

Infos et programme : https://charleroi-danse.be/fr