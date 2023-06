Jean-Luc Labbé, Charleroi a-t-elle bien été la première ville wallonne à mettre en place un service de médiation communale ?

Oui, le projet s’inspirait d’une initiative de la métropole d’Anvers sous le mayorat de Bob Cools (SPA). Cette expérience était née des échanges entretenus à l’époque dans le cadre de ce que les villes d’Anvers, Bruxelles et Charleroi avaient appelé l’axe ABC, un axe de coopération. Le prince Philippe était venu assister en novembre 1992 à la séance publique où le conseil communal, présidé par l’ancien bourgmestre Jean-Claude Van Cauwenberghe, avait adopté le règlement instituant la fonction de médiateur. On parlait à l’époque de l’ombudsman communal. Le service a vu le jour en octobre de l’année suivante, cela fera bientôt 30 ans.

Quel était l’objectif ?

Améliorer le fonctionnement de l’administration non pas en innovant, comme l’a dit Frédéric Bovesse qui a été le premier médiateur de la Wallonie et de la Fédération, mais en invitant au changement, cela à travers des recommandations. Il faut le rappeler: nous n’intervenons jamais en première ligne dans les plaintes. Nous sommes en quelque sorte le service après-vente de l’administration. Quand un usager estime ne pas avoir obtenu satisfaction à l’une de ses demandes auprès d’un service de la ville ou du CPAS, il peut me saisir d’un dossier. Mon rôle est d’essayer d’identifier l’origine et les causes du couac, afin de suggérer des modifications pour rendre les procédures plus efficaces, jamais pour blâmer ni pour sanctionner.

Comment l’activité a-t-elle évolué dans le temps ?

Mon prédécesseur Francis Groff, qui a enchaîné deux mandats d’une durée de 3 ans, a établi dès la première année le record du nombre de dossiers. En 1994, le chiffre a atteint 612. Le service a alors amorcé une courbe descendante qui s’est inversée à partir de 2009 pour remonter jusqu’à 534 dossiers en 2021, une flambée qui peut s’expliquer par les effets du covid. Dans le rapport 2022 que je viens de présenter au conseil communal, il y a eu un tassement, on est retombé à 422 dossiers.

L’effectif du service se résume désormais à votre seule présence ?

Depuis 2015, en effet, je travaille seul. Nous étions dans une tout autre configuration au démarrage du projet: le médiateur était assisté alors par quatre auxiliaires à temps plein, deux détachés par la Ville et deux autres par le CPAS. Sans en revenir à une telle équipe, il serait déjà appréciable pour la qualité du service et de l’accueil du public de pouvoir compter sur un ou une secrétaire.

Quelles sont les conclusions de votre rapport de 2022 ?

J’y pointe un déficit structurel de personnel dans certains services, notamment à l’état civil/population et cimetières. Mais j’y reprends surtout des recommandations déjà énoncées. Absence de guichet de plaintes de première ligne, manque de visibilité de la médiation…

Précisément, les courriers officiels de l’administration ne font pas mention de l’existence du médiateur communal ?

Des conseillers de l’opposition communale le déplorent autant que moi. En séance publique, Olivier Chastel a récemment rappelé qu’il avait demandé à la création du service, il y a bientôt 30 ans, qu’il soit fait mention de son existence et de son rôle. Et ce n’a jamais été fait. Il est toujours temps de le décider !

Vous avez participé cette semaine à Namur à une matinée de sensibilisation des communes à la médiation communale, à l’initiative du médiateur de la Wallonie et de la Fédération. Où en est cette médiation en Belgique ?

Il existe cinq services dans le nord du pays, à Anvers, Bruges, Gand, Sint-Niklaas et Ostende, un à Ixelles en région bruxelloise et deux en Wallonie, à Charleroi et à Courcelles. En province de Liège, deux expériences ont été abandonnées à Herstal et à Seraing. J’en profite pour souligner qu’en Flandre, un décret impose la mise en place d’un guichet de plaintes de première ligne au niveau communal, et organise le traitement de celles de deuxième ligne en laissant à chaque commune la possibilité de conclure un partenariat avec le médiateur régional. Il me semble que c’est un modèle inspirant. Dans la zone Charleroi Métropole, la commune de Farciennes a notamment conclu un partenariat avec le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Marc Bertrand. Toutes les communes qui le souhaitent peuvent le faire.

Que pensez-vous d’organiser la médiation à l’échelle de bassins de vie comme Charleroi Métropole ?

Je l’avais moi-même suggéré en 2000 alors que l’idée des communautés urbaines commençait à faire son chemin. Mais le projet n’a jamais abouti. C’est une piste, comme peut l’être celle de travailler à l’échelle de territoires plus petits, comme les zones de police afin de mutualiser les coûts. Il appartient aux responsables politiques d’inscrire cette question à leur agenda s’ils estiment qu’elle présente de l’intérêt.