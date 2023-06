Lors du dernier conseil communal l’Échevin des Finances Philippe D’Hollander a présenté le budget 2022. Au cours des derniers exercices, les bonis cumulés permettent à la commune de consolider ses réserves et de financer ses investissements. Cela fait sept années consécutives que la ville est en boni. Et cela grâce à une gestion en bon père de famille, une mixité entre bonne gouvernance et nouveaux investissements réfléchis, une maîtrise de la dette, et de nombreux nouveaux logements qui attirent de nouveaux habitants.

Gestion et dépenses maîtrisées ont permis de ne pas créer de nouvelles taxes. Seule celle sur les déchets a suivi l’obligation régionale qu’on appelle le “coût vérité”.

Au cours de 2022, la Ville a enregistré une diminution des additionnels au précompte immobilier, une des principales sources de financement de la commune. Cette diminution a néanmoins été compensée par l’augmentation des recettes relatives au Fonds des communes.

La commune a dû faire un gros travail pour relancer les activités ralenties suite à la crise Covid. Les caisses communales ont également été impactées par une indexation des salaires de 8 %.

Des dépenses maîtrisées et une gestion d’après crise Covid

La Ville a également procédé à des nominations et elle a mis en place un second pilier de pension au profit du personnel afin notamment de gérer la problématique de la cotisation de responsabilisation.

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 12 %, mais le taux de réalisation est en dessous des 80 %, ce qui signifie qu’il reste une marge d’économie réalisable.

Les dépenses de transfert relatives aux dotations à la Zone de Police et de Secours ont dû être ajustées en cours d’année afin de couvrir la hausse des coûts.

Nonobstant ces paramètres défavorables, la commune a pu constituer des provisions afin de couvrir la hausse des frais énergétiques (300.000 euros) et l’augmentation de la dotation à la Zone des Trieux (125.000 euros).

En 2022, la Ville a investi près de 4.000.000 euros dans le but de préserver son patrimoine, de rénover et d’améliorer les performances énergétiques de ses bâtiments ainsi que l’état de plusieurs voiries communales.

La commune reste tout de même attentive à ses dépenses car l’inflation ne sera pas sans conséquence sur les futures dépenses et la Ville devra rester très vigilante afin de faire face aux défis toujours de plus en plus nombreux qui lui sont confiés.

La culture et le nouveau centre culturel objet de toutes les attentions.

En 2022, une subvention, à des fins d’intérêt public, de 49 999 euros a été allouée au centre culturel Point 9 par la ville.

Cet effort financier de l’administration communale a aussi pour objectif de soutenir le centre culturel dans un projet de reconnaissance par la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB). La subvention actuelle (2023) atteint 78.886 euros (en ce compris la valorisation de services de la ville) et devra être portée à 128.246 euros en 2024 ce qui permettra au Centre culturel de bénéficier du même montant en provenance de la FWB.

Par l’octroi de ces subventions complémentaires, le centre culturel pourra les réinjecter dans ses projets, au sein de l’entité et au bénéfice de tous les citoyens de l’entité.

“Le Collège veille ainsi au rayonnement de la Ville, par exemple via l’organisation d’activités diverses en rapport avec la culture, d’animations liées aux fêtes occasionnelles ou encore le développement de projets en lien avec le patrimoine touristique et l’histoire. ”