"Je travaille à gauche, à droite": la coïncidence, la nouvelle excuse des dealers à Charleroi

Non loin de lui, trois boulettes d’héroïne sont découvertes, ainsi que quatre autres planquées dans le poteau d’une barrière.

Les boulettes étaient à terre

Juste avant son arrestation, les caméras de surveillance sont parvenues à capter deux scènes: la première concerne une prise de contact entre Miloud et une dame. Et, un peu plus tard, Miloud procède à un échange avec le passager d’une Peugeot. Mais malgré la présence de ces images, le jeune homme de 21 ans jure ne pas être un dealer de rue et ne pas avoir détenu de la matière stupéfiante. "Les boulettes ont été trouvées par terre par la police. Moi, je travaille à gauche et à droite et j’étais de passage à ce moment-là avec un ami", explique l’homme détenu.

Pour le parquet, Miloud a bien exercé une activité de deal de rue en plein centre-ville. Outre les images des caméras, le conducteur de la Peugeot a bien identifié le prévenu comme étant un dealer. Une peine de 12 mois de prison et une amende de 1 000 euros sont requises par le parquet. Sans toutefois s’opposer à une mesure de sursis. Pour la défense, Miloud doit être acquitté au bénéfice du doute. Ce dernier n’avait rien sur lui et les trois fameuses boulettes étaient près de lui. Ce qui ne prouve pas sa culpabilité.

Jugement pour le 13 juillet.