La rue aux deux noms, à cheval sur Jumet et Roux, enfin rebaptisée "Rue des Chèvres" sur ses deux trottoirs

Pendant un an et demi, le conseiller PS Philippe Hembise s’est mis en "grève du vote" au conseil communal. À chaque fois qu’un changement de nom de rue était soumis à l’approbation de l’assemblée (pour régler un doublon odonymique au sein de l’entité), il s’abstenait. C’était pour lui le moyen d’attirer l’attention sur une situation aberrante dans son quartier, à Jumet, à la limite de Roux, où une même rue portait des noms différents d’un côté et de l’autre, avec une numérotation chronologique de numéros pairs et impairs mélangés. Ainsi, était-on rue de Monceau, à droite. Et rue des Chèvres, à gauche. "Ce n’était pas encore trop grave si un livreur de pizza amenait les calzones froids après avoir cherché un quart d’heure la bonne adresse et sonné à plusieurs autres portes, rapporte Philippe Hembise. Mais cela posait de vrais problèmes de sécurité publique en cas d’urgence médicale."