La Sambrienne : investissements conséquents, mais inquiétude

18 millions d’euros dans la brique et encore des familles à loger

Ajoutés aux projets à l’étude, La Sambrienne a investi plus de 18 millions d’euros sur l’année écoulée. “Chaque euro investi par La Sambrienne, c’est un euro investi dans le bien-être des locataires et dans leur pouvoir d’achat. En 2022, nous avons ainsi dépassé les 10 millions d’euros de réductions de loyer accordées.” 88 % des locataires bénéficient d’ailleurs d’un loyer limité.

Malgré les résultats encourageants, le présent tempère son enthousiasme. “Nous avons par exemple attribué 663 logements en 2022, dont 463 à des candidats externes qui rejoignent donc notre société. Mais nous ne pouvons pas ignorer les plus de 4.000 familles en attente d’un logement social. ” Et de poursuivre. “La situation financière de La Sambrienne est préoccupante et doit faire l’objet d’une attention particulière. L’exercice 2022 qui se solde par un bénéfice comptable de 3.1 millions d’euros ne doit pas cacher la réalité financière qui se dégrade et affiche d’ailleurs une perte en trésorerie de 8.3 millions d’euros. “On le voit donc, La Sambrienne démontre une année de plus sa gestion optimale dans un contexte difficile, aux moyens limités. Nous continuerons donc à interpeller la Société Wallonne du Logement pour son soutien face à ces tensions financières qui compliquent notre métier, pourtant si important pour tous les habitants de notre bassin de vie”, conclut Maxime Felon.