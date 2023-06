Une "grande cérémonie" de remises de diplômes pour les personnes bénéficiaires du RIS: "Tout le monde peut avoir un accident de vie"

Si cela a été possible c’est grâce à une collaboration étroite entre le Passage 45 (centre de formation du CPAS) et des écoles de promotions sociales de la ville de Charleroi. Le projet, soutenu par le Fonds Social Européen, est destiné à permettre à des personnes non diplômées de se construire un meilleur avenir avec un meilleur bagage afin de décrocher un emploi. “Tout le monde peut avoir un accident de vie et interrompre sa scolarité. L’enseignement de promotion sociale est un moyen de se qualifier à tout âge afin de se réorienter ou apprendre de nouvelles choses. La collaboration entre l’enseignement de promotion sociale et le CPAS s’est intensifiée depuis quelques années et grâce contacts fructueux avec l’équipe d’accompagnement et de formation du Passage 45”, explique Julie Patte. Et Philipe Van Cauwenberghe de poursuivre “à côté de nos missions sociales, nous devons aider les personnes les plus fragiles à se réinsérer dans le monde du travail et sans qualification cela est plus difficile. En suivant des formations qualifiantes ces personnes se donnent plus de chances de décrocher le job de leur choix. ”

Ce sont donc 160 personnes qui ont terminé leur cursus avec succès. Dans l’une des 3 écoles partenaires du projet : Jumet avec une section ouvrier du bâtiment, une section caissier/vendeur/réassortisseur, communication/expressions orale et écrite, Mont-sur-Marchienne avec des cours préparatoires à l’obtention du permis de conduire théorique, de la sensibilisation aux techniques de manutention de charges inertes, une formation continuée du personnel d’entretien et l’ECEPS de Marcinelle avec une section commis de cuisine, une formation à la petite restauration “sandwicherie” et une formation continuée du personnel des services de distribution et de préparation des repas : hygiène professionnelle niveaux 1 et 2.

Cette collaboration sera poursuivie pour 2023-2024. L’ECEPS de Couillet sera un partenaire supplémentaire.