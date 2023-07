C’est avec émotion et un certain soulagement que Fred quitte au bout de 30 ans la tête d’un des établissements les plus connus de Charleroi. Véritable temps de la fête du vendredi soit, le Nauti aura accueilli plusieurs générations d’étudiants et d’amoureux de l’afterwork. “Il me semble qu’après 30 ans j’ai fait mon temps. Je ne veux pas l’année de trop c’est pour cela que cède la main. Je connais les nouveaux repreneurs. Ils ont un moment travaillé ici. Même si cela a toujours un plaisir cela demande beaucoup d’investissement et parfois de sacrifices. Maintenant je pourrai passer plus de temps en famille et profiter entièrement de mes week-ends. J’ai confiance en la nouvelle direction et en leur projet. Ils vont reprendre le flambeau et continuer à offrir à la jeunesse carolo un endroit de fête de convivialité. ”

Une page se tourne donc pour Fred Rousseau qui ne manquera sans doute pas de rebondir autre part avec le succès qu’on lui connaît.