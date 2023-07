Chimay: taux d'intérêt en hausse et CPAS en déficit, les finances sont saines... pour l'instant!

La MB se clôture avec un boni de 50 445 € et un fonds de réserve de 1 110 000 € à l’ordinaire. La Commune peut aussi compter sur une provision à hauteur de 231 000 €. "La situation financière est saine malgré de nombreux investissements en faveur de la population, insiste le bourgmestre Denis Danvoye. Le contexte est encore favorable même si l’avenir s’annonce plus difficile."

Des transferts à la hausse

Il est notamment question des cotisations de responsabilisation qu’il faudra assumer. Elles permettront de compenser la différence entre les cotisations de pension des agents nommés actifs et le coût des pensions des agents nommés retraités. Il y a aussi les transferts vers la zone de police (+ 77 000 €) ou encore l’intercommunale des sports (+ 140 000 €) qui augmentent sans cesse.

À l’extraordinaire (les investissements), on peut citer 1 838 000 pour le plan d’investissement communal (PIC) 2022-2024, 526 000 € pour des travaux de voiries sur fonds propres, 348 000 € pour des travaux dans les écoles sur fonds propres et 237 000 € pour des aménagements subventionnés pour lutter contre les inondations. La somme de 140 000 € sera consacrée à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le hall des sports et 73 000 € d’avenants pour le projet de musée dans l’ancienne droguerie Henquin.

Attention aux taux d’intérêt

"Nous partageons le sentiment général selon lequel les finances sont saines, réagit Tanguy Dardenne pour le groupe Bouge. Mais nous avons aussi quelques inquiétudes. Avec l’augmentation des taux d’intérêt, la charge d’emprunt risque d’impacter le budget dans les années à venir. D’autre part, nous n’avons toujours pas de comptes 2022 pour l’intercommunale des sports et nous travaillons sans budget depuis quatre ans. Les comptes sont bons mais nous naviguons à vue avec un décalage de deux ans par rapport à la situation actuelle. Autre problème: le déficit du CPAS ne cesse d’augmenter d’année en année pour atteindre 260 000 €. En outre, le projet de salle communautaire au Chalon va coûter cher avec une estimation de 1,7 million sur fonds propres (pour une estimation de 960 000 € au départ), sans compter les abords et les aménagements intérieurs. Cela va générer des intérêts à hauteur de 82 000 € par an."

Tenir la barre

En réponse, Denis Danvoye souligne que sa majorité mène une politique dynamique en matière de dette et que la Ville n’est pas véritablement endettée. Concernant le déficit du CPAS, il relève que les conditions sociales actuelles sont difficiles avec, notamment, l’augmentation des prix.

"Le CPAS essaie de tenir la barre, ajoute-t-il. Mais les provisions que nous avons constituées nous permettront de faire face." Cette modification budgétaire a finalement été votée à l’unanimité.

En fin de séance, un point en urgence relatif au projet de la liaison cyclo-piétonnière entre Bourlers et Chimay a été présenté. Il s’agissait d’accepter le cahier des charges pour ce projet de près de 640 000 € contre 300 000 € à l’origine. La part communale pour réaliser ce tronçon s’élèvera à 20% du total.