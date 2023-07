Charleroi: au Quartier d'été, c'est cinéma plein air le mardi et concert en ville le vendredi

En début de semaine, il y aura une grande séance de cinéma en plein air avec, au programme: Mort sur le Nil, de et avec Kenneth Branagh, le 11 juillet ; Astérix et Obélix, L’Empire du Milieu, de et avec Guillaume Canet, le 18 juillet et Alibi.com 2, de et avec Philippe Lacheau, le 25 juillet.

Quant aux animations musicales de fin de semaine, elles s’annoncent comme suit: concert de reprises de Lady Gaga à 21 heures et set de DJ Amy à 22 h 30, ce vendredi 7 juillet ; concert Douce France, pour la Fête nationale française, à 21 heures et set de DJ Cardin à 22 h 30, le 14 juillet ; warm-up dès 20 heures avec les chansons du plat pays puis concert de reprises de Coldplay à 21 heures avant un set de DJ Jean-Luc, à 22 h 30, pour la fête nationale du 21 juillet et, enfin, concert de reprises de U2 à 21 heures et set de DJ Amy à 22 h 30, le vendredi 28 juillet.