Charleroi : quatre bâtiments vendus en l’espace de six mois

Avant de lancer la procédure de recherche de candidats acheteurs, la liste des biens est soumise aux acteurs publics du logement puis aux opérateurs associatifs. Si aucune marque d’intérêt n’est manifestée, le processus se poursuit. Celui-ci est assez long puisqu’il demande le passage de plusieurs délibérations devant le conseil communal. Parmi les ventes qui se sont concrétisées, une seule l’a été à une valeur légèrement moindre que celle de l’estimation : une maison de la rue Camus à Monceau est partie à 77.000 euros au lieu de 80.000. Mais deux autres ont trouvé des propriétaires pour un prix dépassant l’objectif fixé, à la rue de la Broucheterre à Charleroi (52.000 au lieu de 46.000) et à la rue Neuve à Montignies-sur-Sambre pour 91.000 au lieu de 56.000.

La ville s’est aussi séparée de l’ancienne cure de Couillet sur la place communale. Par contre, la vente d’une école désaffectée à la rue Frison à Jumet n’a pas abouti. Sept autres dossiers devraient être conclus à court terme : deux concernent d’anciennes écoles à Jumet (rue de Condé) et à Roux (rue Boulvin). La villa Delporte à la rue Dewandre à Mont-sur-Marchienne reste à acquérir, tout comme l’ancien CEFA de Marchienne-au-Pont et deux immeubles de la rue de Gohyssart à Dampremy. Hors du territoire communal, il y aura aussi bientôt le terrain et les infrastructures de l’ex plaine de jeux de Bomerée à Montigny-le-Tilleul ainsi que le relais de Buvrinnes à Binche. Dès que la cité administrative aura été ouverte, d’autres opportunités immobilières se feront jour, après le déplacement des services qui y sont actuellement installés.