Enfin de nouveaux panneaux directionnels sur le R9 de Charleroi !

Pendant 5 nuits, à partir de ce soir (3 juillet 2023), le petit ring de Charleroi (R9) sera fermé à la circulation pour travaux. Les “portiques directionnels”, les panneaux qui surplombent les voies du ring, vont être changés : “L’un d’entre eux permettra de délivrer des messages spécifiques en matière de mobilité. Il sera opérationnel dès le fin du mois de juillet.”

Voici à quoi devrait ressembler l'affichage sur le R9 une fois remis à neuf. ©D.R.

Concrètement, on parle des panneaux installés peu avant le tunnel Hiernaux (sous le rond-point du Marsupilami). Illisibles, ils seront non seulement remis neuf, mais ils auront également davantage d’informations pour les automobilistes et seront rétroéclairés. Ainsi, les plans prévoient une installation de quatre panneaux, notamment “Porte de Bruxelles/A54-E42/Hôpital Marie Curie”, “Porte du Marsupilami/Campus”, “Porte de Gilly/Sambreville N90 – Châtelet R3/Charleroi Airport – Hôpital Les Viviers”. Le quatrième panneau sera un “affichage variable”, un écran donc : “Les messages en lien avec la mobilité (accidents, incidents, conseils de mobilité en lien avec des événements se déroulant à Charleroi, etc.) seront diffusés depuis le Centre PEREX.”

Le second portique, quelques mètres plus loin, sera aussi remplacé dans les semaines et mois à venir, il faudra à nouveau fermer l’autoroute. Les dates précises ne sont pas encore connues.