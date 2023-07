Faites attention aux éboueurs! Une campagne de sensibilisation pour la sécurité des agents de la collecte de déchets est lancée

Entre coups de klaxon, les gestes d’énervements ou encore les dépassements dangereux, les comportements inciviques sont de plus en plus nombreux. Et les accidents malheureusement encore trop nombreux et hélas, certains peuvent être mortels. C’est la raison pour laquelle Copidec a décidé d’adresser un message choc et décalé aux automobilistes dès ce lundi 3 juillet. Copidec est la fédération des 7 opérateurs du secteur public de gestion de déchets en Wallonie. Elle regroupe le BEP Environnement, Hygea, Idelux Environnement, in BW, Intradel, Ipalle et Tibi. Ces intercommunales de gestion des déchets sont au service des communes et des citoyens notamment pour organiser la collecte et le traitement des déchets ménagers. Elles travaillent ensemble sur les problématiques communes à tous les territoires.