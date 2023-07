Mécontent de la tenue vestimentaire de sa compagne, Giovanni “la repousse” et la poursuit à vive allure dans les rues de Gilly

“Je ne sais pas”

Un médecin, qui a examiné la victime, a même écrit dans son rapport que la contusion au cou résulterait d’une tentative d’étranglement. Invité à s’expliquer sur son comportement violent, Giovanni n’évoque nullement une scène aussi violente. “Je l’ai bousculée et maintenue par les poignets”, confie le prévenu qui confirme ne “pas avoir apprécié la tenue vestimentaire de sa compagne”. Pour les autres traces de lutte, Giovanni affirme ne pas savoir l’origine de ces contusions.

Un peu plus tard, à Gilly cette fois, un témoin fait appel à la police locale. Ce dernier vient de remarquer le comportement dangereux d’une Honda Civic grise avec une BMW non loin de l’avenue Caporal Alain Debatty. “Quelle était votre voiture à l’époque des faits” , demande le tribunal à Giovanni. “Une Honda Civic”, répond le prévenu.

Selon le témoin, la Honda Civic a suivi “à vive allure” la BMW avant d’entraver sa circulation en se mettant à travers sur la route. “Euh non. On devait être à 60, 65 km/h”, affirme Giovanni qui ne conteste pas par contre avoir bloqué la voiture de sa compagne. “Je voulais discuter avec elle et savoir où elle allait déposer les trois enfants.”

Pas de remise en question

Pour le parquet, le prévenu ne montre aucune remise en question ou le moindre regret alors qu’il s’est montré violent avec sa compagne depuis le début de leur relation, sans que cette dernière franchisse les portes du commissariat pour déposer plainte. Un nouveau dérapage n’est pas exclu et la substitute Broucke requiert donc une peine de 12 mois de prison avec des mesures probatoires.

Mesures plaidées par Giovanni, qui a choisi de se défendre sans avocat. Jugement fin septembre.