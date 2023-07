Signalétique intelligente pour le parking à Charleroi, où en est-on? Le marché n’a pas trouvé preneur…

Des panneaux sont devenus obsolètes : on pense par exemple à celui indiquant le palais des Expos, remplacé par le Grand palais. Ou à l’absence de toute indication concernant le futur campus, qui ouvrira cet été. Ou en extra-ring, les panneaux “centre-ville” pointant vers les noyaux urbains des anciennes communes fusionnées depuis… 1978 ! +

Au-delà de la signalétique routière, il faut installer des panneaux destinés aux piétons et cyclistes. Par exemple, un voyageur qui sort de la gare Charleroi central ne trouve aucune information sur la direction à prendre pour rejoindre l’hôtel de ville ou le palais de justice. Il n’existe pas non plus d’indication pour atteindre les attractions touristiques et musées de Charleroi, ni les points d’intérêt. Des adaptations s’imposent également sur le R9. Quand un usager l’emprunte, il doit mieux identifier la sortie appropriée pour rejoindre sa destination. À ce jour, les quartiers et les points d’intérêt sont mal renseignés, ce qui explique que des véhicules se perdent.

Pour actualiser la signalisation, routière mais également piétonne et cyclable, les élus communaux avaient approuvé en août de l’année dernière les modes et conditions d’un marché de service. Il s’agissait de désigner des auteurs de projet pour ce vaste chantier, explique l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain dans une réponse à la conseillère MR Laetitia Dehan. Un volet “affichage dynamique du parking” était inclus, portant sur le choix et l’implantation de panneaux intelligents renseignant en temps réel la disponibilité de stationnement en centre-ville ou l’inaccessibilité de certains lieux en raison d’événements ou de chantiers.

“Malheureusement, la procédure n’a pas abouti", détaille l'échevin. "En effet, le collège communal a approuvé au mois de janvier la non-attribution du marché et constaté que la proposition du seul soumissionnaire, en termes de qualité des prestations, ne répondait pas aux attentes du pouvoir adjudicateur. Cette conclusion est appuyée par le fait que le pouvoir adjudicateur n’a pas eu l’opportunité de la comparer à d’autres propositions. La procédure a donc été relancée, aux mêmes conditions, en procédure ouverte européenne. Un nouvel avis de marché vient d’être publié.”